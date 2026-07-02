Потоп в переулке Семашко: вода вновь затопила улицу из-за аварии на сети

Фото: Donday

Переулок Семашко в Ростове-на-Дону снова оказался под водой. Как сообщают очевидцы, предоставившие снимки читателям Donday, коммунальный потоп произошел из-за новой аварии на проложенных коммуникациях. Ситуация повторяется спустя всего неделю после предыдущего инцидента на этом же участке.Проблемный участок, расположенный на пересечении переулка Семашко и улицы Ульяновской, уже некоторое время является объектом ремонтных работ. Еще в конце июня здесь, в районе дома с мемориальной табличкой «Расстрелянным пионерам», были установлены ограждения. В ночь на 25 июня это привело к масштабной аварии, превратив дорогу в настоящий коммунальный ручей. Тогда жители города в социальных сетях активно комментировали происходящее, не обходясь без шуток о «серфинге» по затопленным улицам.Кратковременное устранение последствий первой аварии, видимо, не решило проблему кардинально. Новая утечка на сети привела к тому, что днем 2 июля водные потоки вновь хлынули на проезжую часть, спустившись теперь уже ниже по улице и достигнув набережной. Жители города вновь столкнулись с трудностями, вызванными неисправностью коммунальных сетей.