Потепление до 13 градусов ожидается на Дону



Фото: ria-express.com

В Ростовской области температура продолжит бить рекорды. Вторая половина декабря не принесёт на Дон похолодание и долгожданную зимнюю погоду.



Как рассказали Rostov.ru в Ростовском гидрометцентре, в ближайшие дни температура не опустится ниже +10 градусов, а на юге области потеплеет до +13.

- 20 и 21 декабря днём столбики термометров не поднимутся выше +6 градусов, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. – С 22 по 25 декабря по области прогнозируются осадки преимущественно в виде снега. В этот же период ожидается усиление ветра до 7-12 м/с, с порывами до 16 м/c. Температура днём - до +4…+9 градусов, ночью - от 0 до +6 градусов.



Последующие дни также пройдут с плюсовыми отметками. Небольшой мороз до -5 градусов ожидается только ночью на севере области.



Погода в последние дни года станет известна немного позже. По словам синоптиков, есть небольшая надежда, что хотя бы ближе к 31 декабря в Ростовскую область придут небольшие морозы, и пойдёт снег.