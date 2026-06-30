Пострадавшую при атаке БПЛА на «Самбекские высоты» девочку отвезли в Ростов

- Всего за медицинской помощью обратились 12 человек, в том числе 11 – в ГКБСМП г. Таганрога, один ребёнок был доставлен в городскую клиническую больницу № 20 Ростова-на-Дону. На данный момент стационарную медицинскую помощь получили 10 человек. Состояние пострадавших врачи оценивают как лёгкой и средней степени тяжести. Двое после осмотра отказались от госпитализации. При необходимости будет обеспечен перевод пациентов в областные больницы региональным Центром медицины катастроф, – уточнили на сайте больницы.

Фото: Donday

Пострадавшую при атаке БПЛА на «Самбекские высоты» девочку отвезли в ростовскую больницу. Об этом сообщили на сайте городской больницы Таганрога.Инцидент произошел днем 27 июня. В результате атаки БПЛА на музейный комплекс «Самбекские высоты» за медицинской помощью обратились 12 человек.Большинство пострадавших, получивших травмы в результате атаки, уже выписаны из больницы. К вечеру 27 июня из таганрогского медицинского учреждения были выписаны восемь человек, а в больнице оставалась одна женщина. Председатель городской Думы Таганрога Роман Корякин отметил, что состояние пациентки стабильное, ей была оказана вся необходимая помощь, и в ближайшее время она сможет вернуться домой.