Пострадавшую при атаке БПЛА на «Самбекские высоты» девочку отвезли в Ростов
Пострадавшую при атаке БПЛА на «Самбекские высоты» девочку отвезли в ростовскую больницу. Об этом сообщили на сайте городской больницы Таганрога.
Инцидент произошел днем 27 июня. В результате атаки БПЛА на музейный комплекс «Самбекские высоты» за медицинской помощью обратились 12 человек.
Большинство пострадавших, получивших травмы в результате атаки, уже выписаны из больницы. К вечеру 27 июня из таганрогского медицинского учреждения были выписаны восемь человек, а в больнице оставалась одна женщина. Председатель городской Думы Таганрога Роман Корякин отметил, что состояние пациентки стабильное, ей была оказана вся необходимая помощь, и в ближайшее время она сможет вернуться домой.