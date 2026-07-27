Пострадавшим при атаки БПЛА в Ростове выделят 1,4 млн рублей

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На внеочередном заседании городской думы Ростова были внесены изменения в бюджет. Депутаты одобрили выделение дополнительных средств.Одним из направлений использования этих средств стала материальная поддержка людей, пострадавших от падения беспилотных летательных аппаратов на многоквартирные дома в Железнодорожном и Советском районах. Общая сумма помощи составила 1,4 миллиона рублей.В течение последних шести месяцев Ростов неоднократно становился целью атак беспилотников. В основном они атаковали западную часть города, что привело к пострадавшим среди населения и материальному ущербу.