Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Пострадавшим при атаки БПЛА в Ростове выделят 1,4 млн рублей

Пострадавшим при атаки БПЛА в Ростове выделят 1,4 млн рублей
На внеочередном заседании городской думы Ростова были внесены изменения в бюджет. Депутаты одобрили выделение дополнительных средств.

Одним из направлений использования этих средств стала материальная поддержка людей, пострадавших от падения беспилотных летательных аппаратов на многоквартирные дома в Железнодорожном и Советском районах. Общая сумма помощи составила 1,4 миллиона рублей.

В течение последних шести месяцев Ростов неоднократно становился целью атак беспилотников. В основном они атаковали западную часть города, что привело к пострадавшим среди населения и материальному ущербу.
Фото: Юрий Слюсарь
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика