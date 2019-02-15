Пострадавшим и родственникам погибших при ДТП на Дону должны выплатить до 2,025 млн рублей



Родственникам погибших и пострадавшим при ДТП на трассе М-4 «Дон» должны выплатить компенсацию до 2 025 000 рублей. Об этом сообщили в Национальном союзе страховщиков ответственности.



Если специалисты признают автокатастрофу страховым случаем, то указанные категории должны получить выплаты от «Ингосстраха».



Пострадавшим следует прийти в компанию и принести заявление, справку из больницы о характере полученных травм, паспорт, а также документ от перевозчика, подтверждающий факт ДТП. Размер компенсации будет высчитываться из фиксированной суммы за каждую травму.



Родственникам погибших нужно предоставить заявление, свидетельство о смерти, паспорт и документ, подтверждающую родственную связь со скончавшимся.



Напомним, страшная автокатастрофа случилась около полудня 19 февраля в Октябрьском районе. На 999-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись КамАЗ, «Хендай» и микроавтобус «Мерседес Бенц». В результате шесть пассажиров «Мерседеса» погибли, а 13, включая двух детей, были доставлены в больницу.