Последствия пожара во дворе на Северном в Ростове

- Автомобили сказали не трогать, идет следствие. Вот они сейчас и стоят. К тому же мы сами не знаем, что с ними теперь делать, - рассказал один из автовладельцев.

Фото: Дондей

Ночью 5 августа на Северном в Ростове произошел крупный пожар. Корреспондент редакции DonDay побывал на месте происшествия и запечатлел последствия возгорания.По предварительной информации, все началось на автозаправочной станции на проспекте Королева. Один из водителей наполнял канистры топливом, когда произошло воспламенение. Мужчина отбросил одну из загоревшихся емкостей возле АЗС и попытался отогнать автомобиль во двор.К моменту, когда машина подъехала к двухэтажному коммерческому зданию на проспекте Космонавтов, она уже была полностью охвачена огнем. По предварительным данным, водитель выбросил на дорогу вторую канистру и попытался справиться с пламенем, однако безуспешно. После этого он покинул место происшествия.Полыхающий автомобиль начал повреждать фасад здания. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на припаркованные рядом машины. По проезжей части растекалось горящее топливо. Автомобили, стоявшие возле многоэтажки, вспыхивали один за другим. В считанные минуты весь двор оказался объят пламенем. Огонь поднялся до крон деревьев и достиг окон квартир, из-за высокой температуры стекла начали лопаться.К утру двор превратился в настоящее кладбище автомобилей. По словам местных жителей, повреждения получили 22 машины, 19 из них восстановлению уже не подлежат. У всех автомобилей полностью выгорели салоны, выбиты стекла, а кузова сильно деформировались от высокой температуры. От части машин остались лишь обугленные металлические каркасы. На асфальте до сих пор видны следы разлившегося топлива, а в воздухе ощущается стойкий запах гари.За день двор стал местом, куда приходят десятки людей. Многие рассматривают последствия пожара, а местные жители уже шутят, что теперь здесь людей не меньше, чем на Большой Садовой.