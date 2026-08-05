Последствия пожара во дворе на Северном в Ростове
Ночью 5 августа на Северном в Ростове произошел крупный пожар. Корреспондент редакции DonDay побывал на месте происшествия и запечатлел последствия возгорания.
По предварительной информации, все началось на автозаправочной станции на проспекте Королева. Один из водителей наполнял канистры топливом, когда произошло воспламенение. Мужчина отбросил одну из загоревшихся емкостей возле АЗС и попытался отогнать автомобиль во двор.
К моменту, когда машина подъехала к двухэтажному коммерческому зданию на проспекте Космонавтов, она уже была полностью охвачена огнем. По предварительным данным, водитель выбросил на дорогу вторую канистру и попытался справиться с пламенем, однако безуспешно. После этого он покинул место происшествия.
Полыхающий автомобиль начал повреждать фасад здания. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на припаркованные рядом машины. По проезжей части растекалось горящее топливо. Автомобили, стоявшие возле многоэтажки, вспыхивали один за другим. В считанные минуты весь двор оказался объят пламенем. Огонь поднялся до крон деревьев и достиг окон квартир, из-за высокой температуры стекла начали лопаться.
К утру двор превратился в настоящее кладбище автомобилей. По словам местных жителей, повреждения получили 22 машины, 19 из них восстановлению уже не подлежат. У всех автомобилей полностью выгорели салоны, выбиты стекла, а кузова сильно деформировались от высокой температуры. От части машин остались лишь обугленные металлические каркасы. На асфальте до сих пор видны следы разлившегося топлива, а в воздухе ощущается стойкий запах гари.
За день двор стал местом, куда приходят десятки людей. Многие рассматривают последствия пожара, а местные жители уже шутят, что теперь здесь людей не меньше, чем на Большой Садовой.