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Последний звонок для школьников Новочеркасска прозвенит онлайн

Последний звонок для школьников Новочеркасска прозвенит онлайн
Фото: живуспортом.рф
В Ростовской области из-за распространения коронавирусной инфекции отменены все массовые мероприятия. И если введённые запреты постепенно будут снимать, то праздники с большим количеством участников вернутся ещё не скоро.

В связи с этим в Новочеркасске приняли решение проводить последние звонки в режиме онлайн. Об этом сообщили в администрации города 18 мая. Как пояснила начальник управления образования города Елена Салтыкова, последние звонки для одиннадцатиклассников пройдут после отмены ограничительных мер.
- Официальные церемонии для выпускников будут перенесены на более поздний срок, - добавили в управлении образования.

Дату и формат онлайн-мероприятий в каждой школе определят самостоятельно после обсуждения с родительскими комитетами.

Напомним, в Ростовской области по-прежнему действует режим ограничений. Анонсированные на этой неделе послабления так и не произошли. Глава региона Василий Голубев объяснил это увеличившимся числом заболевших коронавирусом.

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