Последние выходные июня в Ростове пройдут под дождем

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В Ростове-на-Дону последние июньские выходные будут пасмурными. Прогноз на 27 и 28 июня опубликовали специалисты Гисметео.В субботу днем воздух прогреется до +26 градусов. К вечеру температура опустится до +18, также ожидается дождь.В воскресенье сохранится облачная погода. Днем столбики термометров вновь покажут около +26 градусов, а в вечерние часы температура снизится до +22.По прогнозам синоптиков, в течение выходных ожидается умеренный ветер с порывами до 9 метров в секунду.