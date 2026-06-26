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Последние выходные июня в Ростове пройдут под дождем

Последние выходные июня в Ростове пройдут под дождем
В Ростове-на-Дону последние июньские выходные будут пасмурными. Прогноз на 27 и 28 июня опубликовали специалисты Гисметео.

В субботу днем воздух прогреется до +26 градусов. К вечеру температура опустится до +18, также ожидается дождь.

В воскресенье сохранится облачная погода. Днем столбики термометров вновь покажут около +26 градусов, а в вечерние часы температура снизится до +22.

По прогнозам синоптиков, в течение выходных ожидается умеренный ветер с порывами до 9 метров в секунду.
Фото: Дондей
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