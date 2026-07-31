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После урагана жители дома на Грисенко остаются без света и проломленной крышей

После урагана жители дома на Грисенко остаются без света и проломленной крышей
После урагана жители дома на Грисенко остаются без света и проломленной крышей. О проблеме пожаловались в городской администрации.

В результате погодной катаклизмы в доме №3 повалило дымоход. Под тяжестью конструкции в кровле образовалась дыра, из которой заливает квартиры на последнем 2-м этаже. Кроме того, у людей уже почти неделю нет света.

- Управляющая компания от нас открестилась, все службы говорят: «Это не наша забота, чините всё сами», — пожаловалась Вера Т. городской администрации. - К кому нам обращаться, только к администрации.

В ответ местные власти ничем не смогли помочь. Собственникам помещений принадлежит общее имущество дома, и именно они за него несут ответственность. В том числе финансируют ремонт. Жильцам порекомендовали провести собрание и организовать сбор средств на ремонт кровли. Когда возобновят электричество в многоэтажном доме, тоже неизвестно.

Жильцы уверяют, что платят за капитальный ремонт и управляющей компании. Выделить отдельные средства на ремонт крыши у людей нет возможности.
Фото: Дондей
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