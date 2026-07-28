После урагана в Ростове пообещали высадить 200 деревьев в городских парках

Фото: Александр Скрябин.

В Ростове после урагана пообещали высадить 200 деревьев в городских парках. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Александр Скрябин.В парках культуры и отдыха, а также ростовском зоопарке продолжают ликвидировать последствия непогоды. Всего убрано 90 поврежденных деревьев. В четырех парках работы уже завершили: «Левобережье», им. М. Горького, «Осеннем» и зоопарке.В данный момент убирают ветки и порубочный мусор, поврежденные конструкции демонтируют, выполняется демонтаж поврежденных конструкций. В парке имени Островского завершается восстановление кабелей уличного освещения.В осенний день древонасаждения в парках планируют высадить 200 деревьев.