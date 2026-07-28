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После урагана в Ростове пообещали высадить 200 деревьев в городских парках

После урагана в Ростове пообещали высадить 200 деревьев в городских парках
В Ростове после урагана пообещали высадить 200 деревьев в городских парках. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

В парках культуры и отдыха, а также ростовском зоопарке продолжают ликвидировать последствия непогоды. Всего убрано 90 поврежденных деревьев. В четырех парках работы уже завершили: «Левобережье», им. М. Горького, «Осеннем» и зоопарке.

В данный момент убирают ветки и порубочный мусор, поврежденные конструкции демонтируют, выполняется демонтаж поврежденных конструкций. В парке имени Островского завершается восстановление кабелей уличного освещения.

В осенний день древонасаждения в парках планируют высадить 200 деревьев.
Фото: Александр Скрябин.
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