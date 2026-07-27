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После урагана в Ростове не возобновили движение трамвайных и троллейбусных маршрутов

После урагана в Ростове не возобновили движение трамвайных и троллейбусных маршрутов
После урагана в Ростове не возобновили движение трамвайных и троллейбусных маршрутов. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на перевозчика МУТ РТК.

По данным диспетчера, на утро 27 июля пока на линию вышли только троллейбусный маршрут № 2 и трамвайный маршрут № 1. Специалисты еще занимаются восстановительными работами.

Движение возобновят, как только отремонтируют контактную сеть.

Напомним, что инфраструктура была повреждена в результате погодного апокалипсиса в донской столице 25 июля. Штормовой ветер повалил сотни деревьев. При падении они за собой потащили контактную сеть и другие провода.
Фото: Дондей
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