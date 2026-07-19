После стрельбы у элитного ресторана Ростова возбудили уголовное дело

- В результате пострадал один из участников конфликта, который был госпитализирован и охранник заведения, который от госпитализации отказался, - уточнили в ГУ МВД РО.

Фото: Дондей

В Ростове возбудили уголовное дело после стрельбы у элитного ресторана. Инцидент произошел в ночь на 19 июля на Кировском проспекте.В этот день 32-летний и 34-летний жители Батайска и Ростова отдыхали в заведении. Между мужчинами возник конфликт, после чего они вышли на улицу, чтобы продолжить выяснять отношения. Однако договориться им не удалось. Ссора переросла в драку, а затем оба участника достали травматическое оружие.Один из участников конфликта успел скрыться с места происшествия на автомобиле, однако вскоре его нашли сотрудники полиции.По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Если вину подозреваемых докажут, им может грозить до семи лет лишения свободы.