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После стрельбы у элитного ресторана Ростова возбудили уголовное дело

После стрельбы у элитного ресторана Ростова возбудили уголовное дело
В Ростове возбудили уголовное дело после стрельбы у элитного ресторана. Инцидент произошел в ночь на 19 июля на Кировском проспекте.

В этот день 32-летний и 34-летний жители Батайска и Ростова отдыхали в заведении. Между мужчинами возник конфликт, после чего они вышли на улицу, чтобы продолжить выяснять отношения. Однако договориться им не удалось. Ссора переросла в драку, а затем оба участника достали травматическое оружие.

- В результате пострадал один из участников конфликта, который был госпитализирован и охранник заведения, который от госпитализации отказался, - уточнили в ГУ МВД РО.


Один из участников конфликта успел скрыться с места происшествия на автомобиле, однако вскоре его нашли сотрудники полиции.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Если вину подозреваемых докажут, им может грозить до семи лет лишения свободы.
Фото: Дондей
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