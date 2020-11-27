После скандального концерта Басты закрыли Ледовый дворец в Санкт-Петербурге
Скандальный концерт ростовского рэпера Басты стал причиной закрытия Ледового дворца в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Одно из самых обсуждаемых событий в мире шоу-бизнеса состоялось 27 ноября. В огромном зале Ледового дворца Северной столицы России Баста устроил грандиозный концерт. Послушать новые и старые треки знаменитого ростовчанина пришли несколько десятков тысяч человек. Когда поклонники творчества Вакуленко стали публиковать фотографии с концерта, оказалось, что далеко не все соблюдали санитарные нормы.
В Сети разгорелся скандал, почему в разгар пандемии коронавируса звезды устраивают такие грандиозные концерты, пренебрегая здоровьем людей. Баста заявил, что все санитарно-эпидемические нормы были соблюдены: поклонники были в масках, а между зрителями соблюдалась социальная дистанция. Кроме того, сам зал в Ледовом дворце был заполнен лишь на 50%. На деле же оказалось, что зал был забит под завязку, а о соблюдении мер ограничения забыли, как только выключили свет.
При этом сам Баста не считает, что его концерт прошел с нарушениями.
- Мы готовились к мероприятию, потому что провести его в соответствии со всеми правилами безопасности – задача непростая. И мы считаем, что справились с этим, - заявил рэпер в своем обращении после возмущений в Сети.
Попова заявила, что подобные мероприятия недопустимы в такой сложной ситуации. В связи с этим Ледовый дворец решили закрыть, а материалы проверки передали в суд.