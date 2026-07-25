После сильного ливня Ростов сковали семибалльные пробки

Фото: Яндекс.Карты

Вечером 25 июля дорожная ситуация в Ростове резко ухудшилась после мощного ливня. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 19:00, загруженность дорог достигла семи баллов.Из-за непогоды в городе оказались подтоплены улицы, а сильный ветер повалил деревья и повредил легковозводимые конструкции.Одним из наиболее пострадавших участков стал проспект Михаила Нагибина, где проезжая часть ушла под воду. Большинство автомобилистов предпочли переждать подтопление, однако водитель большегруза все же решил продолжить движение. Его проезд по затопленной дороге очевидцы сняли на видео.В Ростове продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома и отказаться от поездок на личном транспорте.