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После ракетного удара в Феодосии поврежден корабль «Новочеркасск»

После ракетного удара в Феодосии поврежден корабль «Новочеркасск»
В Республике Крым десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения после ракетного удара. Взрыв раздался утром 26 декабря в городе Феодосии.

По информации РИВ Новости со ссылкой на Министерство обороны России, средства ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили два самолета тактической активации Су-24, запущенных со стороны РФ.

По предварительным данным, от мощного взрыва на корабле повреждения получили и рекламные вывески, и ближайшие здания. Ударной волной выбило двери и окна.

На место прибыли все экстренные службы. Территорию порта оцепили.
Фото: vesselfinder.com.
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