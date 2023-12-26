После ракетного удара в Феодосии поврежден корабль «Новочеркасск»
В Республике Крым десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения после ракетного удара. Взрыв раздался утром 26 декабря в городе Феодосии.
По информации РИВ Новости со ссылкой на Министерство обороны России, средства ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили два самолета тактической активации Су-24, запущенных со стороны РФ.
По предварительным данным, от мощного взрыва на корабле повреждения получили и рекламные вывески, и ближайшие здания. Ударной волной выбило двери и окна.
На место прибыли все экстренные службы. Территорию порта оцепили.