После публикации о свадьбе сын владельца ГК «Донские традиции» закрыл свой профиль в «Инстаграме»
Сын известного «колбасного магната» Альберта Хашхаева закрыл свой профиль в «Инстаграме» после того, как в сети появились публикации о его шикарной свадьбе. Выставив напоказ свою личную жизнь и пышное торжество, которое обошлось его отцу в несколько десятков миллионов рублей, Артур Хашхаев решил закрыть свой профиль.
Напомним, в минувшую субботу, в фешенебельном ресторане «Усадьба Голициных» отгремела шикарная свадьба 20-летнего сына владельца ГК «Донские традиции» Альберта Хашхаева. Бизнесмен закатил для своего чадо многомиллионый праздник, пригласив звезд шоу-бизнеса.
Гулянье растянулось на два дня. В первый, официальный день свадьбы, приглашенных развлекал ведущий шоумен Митя Хрусталев. Помимо него, поздравить новоиспеченную семью Артура и Карины Хашхаевых приехали коллектив «ДвеМаши» и Леонид Агутин. На второй день торжества молодоженов и их родных развлекал знаменитый грузинский певец Сосо Павлиашвили.
Примечательно, что ни пандемия коронавируса, ни кризис в экономике не помешал «колбасному магнату» донского региона закатить для своего чада шикарное торжество. По скромным подсчетам, только приглашенные звезды шоу-бизнеса обошлись Альберту Хашхаеву в 10 миллионов рублей, не говоря о затратах на угощения, оформление зала и развлекательную программу.
Сам жених не упустил возможности похвастаться роскошной свадьбой в своем «Инстаграме». Он опубликовал на своей странице романтичное видео, на котором запечатлены все моменты торжества. К тому же, многочисленные сториз приглашенных гостей, танцующих под живую музыку в исполнении звезд российского шоу-бизнеса не остались незамеченными.
Новость о шикарной свадьбе учредителя ГК «Донские традиции» подхватили СМИ и социальные сети. Как только поистине королевский пир Хашхаевых стал достоянием общественности, сын бизнесмена закрыл свой профиль подальше от посторонних завистливых глаз.