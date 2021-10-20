После провальной попытки купить кислород для пациентов с коронавирусом РОКБ нашла поставщика
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» наконец нашла поставщика кислорода для пациентов, больных коронавирусом. Обновленная информация появилась на сайте госзакупок 22 октября.
Как сообщал Rostov.ru, медучреждение пыталось приобрести жизненно необходимый газ еще в начале октября. Тогда в контракте была указана цена в 31 миллион рублей. На эту сумму планировалось купить 419 952 баллона кислорода. Однако желающих поставщиков не нашлось.
Главврач РОКБ объяснил провальную попытку закупить кислород ростом цен на него в последнее время. Он также отметил, что ожидал подобную реакцию участников рынка. Поэтому в следующий раз стоимость контракта увеличили почти на шесть миллионов рублей - до 36,9.
На этот раз заявку оставило ООО «СпецХимТранс» - одно из крупнейших в регионе предприятий по поставке жизненно необходимого газа. Эта же компания и выиграла аукцион, оказавшись единственным заинтересованным участником. Предприятию предстоит обеспечить медучреждение почти 420 тысячами баллонов кислорода до конца 2021 года.
Ситуация по коронавирусу в Ростовской области продолжает ухудшаться. За минувшие сутки на Дону зафиксировали сразу два антирекорда - по числу заболевших и умерших. Так, диагноз подтвердился у 592 человек, а скончались 36 жителей региона.
Однако людей, нуждающихся в кислородном обеспечении, не становится меньше. Помимо пациентов ковидных госпиталей, кислород необходим людям с нервно-мышечными заболеваниями, травмами грудной клетки, ожирением, а также после операций на сердце.