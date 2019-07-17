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После прохладной недели в Ростов на выходных снова придёт жара

После прохладной недели в Ростов на выходных снова придёт жара
Жаркие выходные прогнозируют в донской столице. По информации Ростовского гидрометцентра, 20 и 21 июля ожидается небольшая облачность.

В субботу термометр покажет +30 градусов. На небе будут облака, при этом ветра практически не ожидается. Он будет дуть с севера, скорость - два метра в секунду.

В воскресенье, 21 июля, столбики термометров поднимутся на одно деление и покажут +31 градус. Ветер изменится на западный. Над головой всё так же будут облака.

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