После отмены концерта в Ростове «Руки Вверх» собрали тысячи поклонников в соседнем городе

Фото: соцсети Сергея Жукова.

После отмены концерта в Ростове-на-Дону «Руки Вверх» собрали тысячи поклонников в Волгограде. На местном стадионе собралось порядка 45 тысяч человек, сообщает Donday.Напомним, в конце июня стало известно, что запланированный в Ростове концерт не состоится. Событие перенесли на сентябрь. Но многие поклонники не захотели ждать осени и потравились в Волгоград, чтобы услышать любимые песни 90-х.Выступление прошло без каких-либо проблем и собрало многотысячную аудиторию.— После отмены концерта в Ростове мы с женой сразу сдали билеты и решили поехать в Волгоград. Даже не переживали, что концерт могут отменить — группа спокойно гастролирует по всей стране. Эмоции получили невероятные. По ощущениям, «Волгоград Арена» была заполнена почти полностью. Очень хочется, чтобы и в Ростове такие концерты снова проходили без препятствий, а жители города могли наслаждаться большими музыкальными шоу, — рассказал один из ростовчан.