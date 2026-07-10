После ночной атаки БПЛА движение в Азове оказалось парализовано

- Часть улиц перекрыта, в том числе и места, где произошли пожары после атаки БПЛА, - рассказывают горожане.

- Такси не работают, - сообщают жители.

Фото: Дондей

Утром 10 июля движение в Азове оказалось практически парализовано после ночной атаки беспилотников. Кадрами с места событий поделился корреспондент DonDay.На видео видно, что десятки автомобилей выстроились в длинную колонну на выезд из города. Конца вереницы машин почти не видно. Проблемы с проездом наблюдаются и на других улицах Азова.Напомним, минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Дроны перехватили, в том числе, над Азовом. В результате ЧП загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. Сейчас экстренные службы продолжают тушить огонь.Почти всю ночь жители слышали грохот в небе. Многие так и не смогли уснуть. Однако в последний рабочий день недели людям все равно пришлось ехать по делам и на работу. Судя по обстановке на дорогах, сделать это непросто.Кроме того, из-за транспортного коллапса в городе возникли проблемы с такси.