После непогоды в части Ростовской области восстановили водоснабжение

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В часть домов жителей Ростовской области дали воду. Ситуацию прокомментировал губернатор региона Василий Голубев 12 февраля.Напомним, неблагоприятная погода обрушилась на Ростовскую область 9 февраля. Из-за сильного снегопада и ледяного дождя на севере региона произошло несколько ЧП. Из-за сильного ветра и льда провода оборвались, а деревья падали. Из-за непогоды от коммуникаций отрезаны оказались 260 тысяч жителей Дона. Для ликвидации последствий непогоды привлекли более 130 бригад.Только к вечеру 13 февраля водоснабжение удалось восстановить в домах жителей Новошахтинска, Шахт, Каменска-Шахтинского,Цимлянского, а также частично Константиновского района. Теплоснабжение удалось наладить в 25 котельных в Шахтах, трех в Новошахтинске и семи в Цимлянском районе. Также возобновили работу 654 трансформаторных подстанций и более 100 линий электропередачи. Свет появился в домах 164 тысяч человек.Сложности по-прежнему сохраняются в части Дубовского района. Работы специалисты проводят еще в 17 муниципалитетах. Для этого задействовали 171 бригаду энергетиков.