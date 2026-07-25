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После массовой драки со стрельбой на Темернике возбудили уголовное дело

После массовой драки со стрельбой на Темернике возбудили уголовное дело
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после массовой драки, которая произошла в ночь на 23 июля в микрорайоне Темерник.

По предварительной информации, конфликт между группой людей произошел на парковке одного из дворов. Во время потасовки в толпе прозвучал выстрел, после чего участники разбежались. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Вскоре правоохранители задержали предполагаемого зачинщика драки — 24-летнего мужчину. Сейчас полицейские устанавливают личности остальных участников конфликта.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Максимальное наказание по ней предусматривает до семи лет лишения свободы.
Фото: Соцсети
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