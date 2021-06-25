После ливня в Ростове затопило проспект Сиверса: видео
В Ростове проспект Сиверса после очередного ливня превратился в реку. Очевидцы опубликовали кадры потопа в социальных сетях 28 июня.
Горожане сняли на видео, как по нескончаемому потоку воды двигаются машины. От автомобилей расходятся волны, и летят брызги, норовя испачкать прохожих. Несмотря на то, что дождь прекратился около получаса назад, вода не убывает. Грязный ручей растекается по другим улицам. Вероятно, ливневки забиты настолько, что не справляются даже с кратковременными осадками.
Напомним, на территории всего донского региона, включая Ростов, объявлено штормовое предупреждение. С 28 по 29 июня прогнозируют грозу с ливнями и градом, а также сильный ветер - до 83 километров в час.
Последнее штормовое предупреждение, связанное с осадками, принесло с собой падения деревьев и опор ЛЭП, отключение электричества из-за ЧП, а также подтопление домов. В Тацинском районе пришлось эвакуировать жителей 15 домов - местами вода поднималась до полутора метров. Пока спасатели несколько дней откачивали воду, дончан разместили в гостинице и у родственников.