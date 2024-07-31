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После ДТП с семьей в Новошахтинске правоохранители начали проверку

После ДТП с семьей в Новошахтинске правоохранители начали проверку
Правоохранители начали доследственную проверку по факту страшного ДТП в Новошахтинске, где погибли два человека. Об этом сообщил источник портала Donday.

С учетом последствий аварии и двух погибших, вероятно, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть двух и более лиц. Если будет установлено, что водитель военного грузовика нарушил ПДД, ему грозит не менее трех лет лишения свободы.

Трагедия произошла вечером 30 июля. Александр и Анна Б. везли детей из Гуково в Ростов на день рождения старшей дочери. Они не могли предположить, что это будет их последняя поездка всей семьей. На неработающем светофоре в их машину врезался военный КамАЗ.

Мощный удар пришелся на правую сторону автомобиля, грузовик буквально смял иномарку. Предположительно, Анна сидела на переднем пассажирском сиденье, а сын - сзади справа.

Двое детей женщины, 9 и 17 лет, доставлены в больницу. Один пассажир, 16-летний подросток, не был членом семьи и также пострадал.
Фото: Соцсети.
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