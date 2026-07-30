После атак беспилотников в Таганроге шесть домов не будут восстанавливать

- Права на жильё возникали ещё до появления современной системы государственной регистрации, а документы оформлялись через БТИ. При этом наличие записи в ЕГРН — обязательное условие для выделения средств, - написала глава Таганрога.

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В Таганроге продолжают устранять последствия прошлогодних атак БПЛА. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, шесть жилых домов признаны непригодными для восстановления.По двум объектам вопрос с жильем уже решен. Владельцам многоквартирного дома, где проживали восемь семей, и одной квартиры в полном объеме выплатили компенсации на приобретение нового жилья.Еще по четырем домам власти оформляют выделение средств из резервного фонда Ростовской области. Получить выплаты пока не удается из-за отсутствия у части собственников регистрации недвижимости и земельных участков в ЕГРН.Одной семье финансирование уже предоставили, сейчас идет поиск нового жилья. Остальные обращения находятся в работе.Помимо этого, специалисты разрабатывают проектные решения и определяют стоимость восстановления трех многоквартирных домов, получивших повреждения.