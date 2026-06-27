Порты Ростова и Азова закупят топливо на 9 миллионов рублей для нефтеналивных судов

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На официальном сайте госзакупок опубликована информация о выделении более девяти миллионов рублей на закупку топлива для нефтеналивных судов, действующих в акватории Азовского и Ростовского портов.Согласно представленной документации, топливо будет поставлено в стратегически важные точки морских портов Ростова-на-Дону и Азова, включая рейд Кампличка, предназначенный для нефтеналивных судов. Особое внимание при закупке уделяется условиям доставки.В ряде случаев планируется использование специализированных нефтяных причалов. Подрядчики, желающие участвовать в торгах, должны будут соответствовать строгим требованиям, в том числе обладать лицензией на проведение погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами на внутреннем водном и морском транспорте.Предполагаемый метод доставки – закрытый, наливом, что гарантирует высокую степень безопасности и эффективности процесса.Срок поставки топлива установлен в период с момента заключения контракта до 15 сентября 2026 года. Поставки будут осуществляться на основании письменных заявок заказчика, в которых будут детально указаны даты и наименования судов, нуждающихся в топливе.Для обеспечения своевременного планирования заявка должна быть направлена не позднее трех дней до предполагаемой даты поставки.Объем единовременной поставки топлива по условиям контракта составит 66 тонн. Данная мера направлена на обеспечение бесперебойной работы транспортной инфраструктуры портов и поддержание регионального экономического оборота.