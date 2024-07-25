Портрет погибшего Ростове акробата изобразили на цирковой фуре

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На цирковом фургоне Шоу Демидовых изобразили портрет погибшего в Ростове акробата. Изображение Сиксто Октавио Чаварро художники закончили к 9 дню после его гибели.По словам директора шоу, акробат навсегда останется в памяти цирка. Коллеги сравнили судьбу акробата с песней Владимира Высоцкого "Натянутый канат". По их словам каждое слово в этой песне полностью описывает судьбу Сиксто. Именно под эту композицию сотрудники шоу сделали трогательный ролик с фотографиями акробата.— Тяжело найти родственные души, разбросанные по всему земному шару. Потом непросто их собрать. А терять еще сложнее, потому что понимаешь, что он никогда не вернется, — поделился мыслями директор шоу.Артист трагически погиб 15 июля на глазах у зрителей. Во время выполнения трюка без страховки Сиксто сорвался с большой высоты. Он получил травмы не совместимые с жизнью травмы. Позже следственный комитет возбудил уголовное дело по факту его смерти.