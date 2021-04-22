Полвека без ремонта: жители Белой Калитвы обеспокоены критическим состоянием местного зоопарка

Жители Белой Калитвы рассказали об удручающем состоянии зоопарка в парке имени Маяковского. Видео с грязным разломанным вольером и одиноким волком, мечущимся из угла в угол, «взорвало» социальные сети и собрало кучу негативных комментариев. Оказалось, территория общественного места для горожан действительно оставляет желать лучшего. Однако нельзя судить о книге по обложке. Корреспондент Rostov.ru разобрался в причинах увядания одного из популярных мест у дончан.Автор видео добавил, что в зоопарке стоит смердящий запах, неухоженные клетки со зверями вызывают массу неприятных эмоций.Женщине показалось, что животных мучают, морят голодом, не убирают за ними вольеры. От этого они все худые, зашуганные, в ранах. В коротком ролике видно, как бесстрашная дончанка просовывает руку сквозь металлическую решётку к волку, на минуточку, дикому зверю, хищнику, словно к домашней собаке, и трогает его за мокрый нос. Действия она сопровождает печальными наблюдениями о его среде обитания.Судя по кадрам, вольер площадью буквально метр на метр действительно выглядит неухоженным, грязным, утопающим в лужах. Директор зоопарка Антон Калашников объяснил, что клетка, и правда, совсем небольшого размера. Однако описываемые грязевые ванны, собственно, как и внешний вид волка, — последствия сильного дождя, который прошёл в Белой Калитве накануне.Директор зоопарка добавил, что у хищника есть пара ранок на голове и шее, на которые указывает недовольная посетительница. Однако это не результат жестоко отношения к нему. Весной у зверей появляются подобные ссадины, и связано это, прежде всего, с грибковыми заболеваниями, клещами. За кожными повреждениями у обитателей следят специалисты и ветеринары.По словам Антона Калашникова, с содержанием, уходом, кормлением и медицинской помощью животным и птицам у зоопарка проблем нет. Однако есть вопросы по поводу его инфраструктуры.Дело в том, что зоопарк появился в Белой Калитве в 1980-х годах. С тех пор на его реконструкцию администрация муниципалитета не выделила ни копейки, за исключением нескольких тысяч рублей для замены медвежьего вольера в 2003 году. Выходит, что крайние изменения были 18 лет назад.Площадь зоопарка в Белой Калитве - всего гектар. На его территории в небольших загонах находятся несколько десятков видов диких, домашних зверей и птиц. Не секрет, что он сегодня переживает не лучшие времена, в общем-то, как и другие парки и выставки с животными в провинциальных городах России. На их благоустройство, увы, у местных, а тем более федеральных властей не хватает средств. Бедные зверюшки не по вине своих наблюдателей вынуждены проводить годы в устаревших ржавых клетках.