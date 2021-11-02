Полузащитник «Ростова» Данил Глебов громко отпраздновал день рождения, несмотря на локдаун

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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов 3 ноября отпраздновал свой 22-й день рождения.Торжество проходило в ростовском ресторане, несмотря на локдаун.Данил и его жена Полина позвали на праздник близких друзей, приехал даже ведущий российский тренер Валерий Карпин.На торжестве футболиста очень трогательно поздравила его жена, которая спела ему песню. Звездой мероприятия стал Валерий Карпин, зажигательно станцевавший под знаменитую песню из киноленты «Иван Васильевич меняет профессию».Интересным остается факт, как во время полного локдауна футболистам удалось собраться такой большой компанией в ресторане. Ведь сейчас все заведения общепита закрыты. Вероятно, что масштабное празднование дня рождения Глебова не останется для ростовского ресторана незамеченным, а сотрудники Роспотребнадзора не упустят возможность его наказать.Отметим, что к талантливому спортсмену из Ростова сейчас проявляют повышенный интерес все российские топ-клубы. В центре внимания он оказался после впечатляющего гола в ворота «Спартака» в 13-м туре. Судьбоносный удар привел ростовчан к ничьей и оставил недовольными спартаковских болельщиков.