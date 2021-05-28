Полузащитник ФК «Ростов» Матиас Норманн подарил маме люксовую «Ауди»

Матиас Норманн, футболист ФК «Ростов», подарил своей маме люксовую «Ауди». Подарком для родного человека полузащитник похвастался на своей странице в Инстаграм.Матиас надел маме повязку на глаза, после чего они вместе спустились на подземную парковку. Внизу женщину ждал настоящий сюрприз. Когда она открыла глаза, перед ней сверкала новая, ярко-синяя машина. Мама футболиста не смогла сдержать эмоций - она расплакалась и заключила сына в объятиях.Футболист поделился этим трогательным моментом в Инстаграме, подписав видео: «Заботьтесь о своей семье, они с вами несмотря ни на что, как в плохие, так и в хорошие моменты». В примечании спортсмен добавил: «Води аккуратно, мам. Ты моя самая крепкая опора».В комментариях подписчики игрока «желто-синих» высоко оценили поступок сына и пожелали всем матерям иметь такого ребенка, как Норманн.