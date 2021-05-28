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Полузащитник ФК «Ростов» Матиас Норманн подарил маме люксовую «Ауди»

Полузащитник ФК «Ростов» Матиас Норманн подарил маме люксовую «Ауди»
Матиас Норманн, футболист ФК «Ростов», подарил своей маме люксовую «Ауди». Подарком для родного человека полузащитник похвастался на своей странице в Инстаграм.

Матиас надел маме повязку на глаза, после чего они вместе спустились на подземную парковку. Внизу женщину ждал настоящий сюрприз. Когда она открыла глаза, перед ней сверкала новая, ярко-синяя машина. Мама футболиста не смогла сдержать эмоций - она расплакалась и заключила сына в объятиях.

Футболист поделился этим трогательным моментом в Инстаграме, подписав видео: «Заботьтесь о своей семье, они с вами несмотря ни на что, как в плохие, так и в хорошие моменты». В примечании спортсмен добавил: «Води аккуратно, мам. Ты моя самая крепкая опора».

В комментариях подписчики игрока «желто-синих» высоко оценили поступок сына и пожелали всем матерям иметь такого ребенка, как Норманн.

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