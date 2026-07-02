Фото: ГИС Торги

Полуразваленный ростовский особняк на 20-й Линии продают с молотка за 21,6 млн рублей. Уникальный памятник архитектуры конца XIX века, известный как «Дом В. М. Тер-Крикорова, где жил архитектор М. М. Григорян», вновь выставлен на торги.Земельный участок под ним занимает 618 квадратных метров. Когда-то этот дом, предположительно, венчал характерный шпиль, но сейчас от былого величия остались лишь стены и цоколь, а крыша утрачена.История особняка тесно связана с ростовским архитектурным прошлым. В конце 1880-х годов он принадлежал наследникам Михаила Трапезонцева, а к 1892 году его собственником стал Вартерес Маргосович Тер-Крикоров. В этом доме с 1900 по 1924 годы проживал и сам Тер-Крикоров, который позднее переехал в Ереван и был известен как Марк Владимирович Григорян.Трагические события второй половины 2000-х годов – пожар – привели к расселению дома. С тех пор здание пребывает в запущенном состоянии. В 2018 году объект получил статус культурного наследия, однако его состояние остается аварийным.Согласно условиям тендера, будущий владелец обязан будет провести комплексные реставрационные работы. Документация к лоту предусматривает консервацию, ремонт, реставрацию и приспособление объекта для современного использования. Срок завершения консервационных работ установлен до 2 августа 2027 года, а полная реставрация должна быть завершена к 16 апреля 2029 года.Заявки на участие в торгах принимаются до 3 августа. Аукцион состоится через четыре дня после завершения приема заявок, то есть 7 августа.Стоит отметить, что повторные торги проводятся не впервые. В июне 2026 года этот же особняк уже выставлялся на продажу с аналогичной стартовой ценой. Однако тогда желающих приобрести исторический объект, требующий значительных вложений, не нашлось.