Полнолуние 24 июня: чем опасно это явление, рассказал астролог

В четверг, 24 июня, состоится последнее Суперлуние 2021 года. Оно произойдет в 21:40. Полнолуние будет в Козероге, который отвечает за общение, работу, расплывчатость и фантазии. Астролог Антонина Кариер рассказала, каким будет это полнолуние, и какие знаки Зодиака почувствуют его наибольшее влияние.- Наибольшее влияние полнолуния будут испытывать Раки, Козероги, Весы и Овны, рожденные 22-28.06, 24-30.09, 22-28.12, 21.08-27.03, а также люди, в натальных картах которых расположены планеты с 1 до 7 гр. знаков Рак, Козерог, Весы и Овен, - поделилась Антонина Кариер.В этот период обостряются все чувства, поэтому возникновение недопонимания, размолвок и конфликтных ситуаций наиболее вероятно для этого периода. Стоит быть готовым к конфликтам как в личном пространстве, так и в деловой среде.По сути, энергетика полнолуния открывает возможности для проживания собственных страхов, негативных чувств и эмоций и, соответственно, избавления от них через признание испытываемых чувств, например, гнев, негодование, обида. Тем самым личность постепенно выздоравливает, становится уверенней и готова нести ответственность - то, к чему склоняет человека Сатурн. Поэтому необходимо погрузиться в себя, направить негативную энергию в правильное русло и уделить внимание родным.Благоприятными в этот день будут всевозможные благотворительные акции - подарите детскому дому вещи, игрушки, оплатите лечение домашним животным. Чем больше хороших поступков, тем лучше.С 24 по 26 июня нежелательно проводить плановые операции на позвоночнике, коленных суставах. Оперативное вмешательство может быть неудачным или неэффективным. Кроме того, желательно отложить запланированные поездки. Также возможны недомогания в виде головной боли и слабости.