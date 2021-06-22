Полнолуние 24 июня: чем опасно это явление, рассказал астролог
В четверг, 24 июня, состоится последнее Суперлуние 2021 года. Оно произойдет в 21:40. Полнолуние будет в Козероге, который отвечает за общение, работу, расплывчатость и фантазии. Астролог Антонина Кариер рассказала, каким будет это полнолуние, и какие знаки Зодиака почувствуют его наибольшее влияние.
- Наибольшее влияние полнолуния будут испытывать Раки, Козероги, Весы и Овны, рожденные 22-28.06, 24-30.09, 22-28.12, 21.08-27.03, а также люди, в натальных картах которых расположены планеты с 1 до 7 гр. знаков Рак, Козерог, Весы и Овен, - поделилась Антонина Кариер.
В этот период обостряются все чувства, поэтому возникновение недопонимания, размолвок и конфликтных ситуаций наиболее вероятно для этого периода. Стоит быть готовым к конфликтам как в личном пространстве, так и в деловой среде.
По сути, энергетика полнолуния открывает возможности для проживания собственных страхов, негативных чувств и эмоций и, соответственно, избавления от них через признание испытываемых чувств, например, гнев, негодование, обида. Тем самым личность постепенно выздоравливает, становится уверенней и готова нести ответственность - то, к чему склоняет человека Сатурн. Поэтому необходимо погрузиться в себя, направить негативную энергию в правильное русло и уделить внимание родным.
Благоприятными в этот день будут всевозможные благотворительные акции - подарите детскому дому вещи, игрушки, оплатите лечение домашним животным. Чем больше хороших поступков, тем лучше.
С 24 по 26 июня нежелательно проводить плановые операции на позвоночнике, коленных суставах. Оперативное вмешательство может быть неудачным или неэффективным. Кроме того, желательно отложить запланированные поездки. Также возможны недомогания в виде головной боли и слабости.