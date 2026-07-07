Полина Диброва закрыла свой клуб рублевских жен
Полина Диброва закрыла свой клуб рублевских жен. Об этом она объявила в социальных сетях.
Модель устроила вечеринку в стиле хиппи, чтобы отметить закрытие клубного сезона 2025–2026 годов. Вечеринка была организована для участниц клуба.
- Переворачиваю страницу и иду дальше. Мои люди, мои девочки навсегда со мной, скоро будет вспышка! Последние полгода я работаю с командой над новым проектом и совсем скоро презентую его, - рассказала звездная ростовчанка.
Клуб существовал восемь лет. После развода с Дмитрием Дибровым Полина сохранила право использовать его фамилию в своём бизнесе. Телеведущий объяснил это решение заботой о детях. Вероятно, закрытие клуба связано с намерением модели начать новую жизнь.
Создание клуба стало важным делом для Полины. Кроме того, он приносил ей неплохой доход, что позволило ей обеспечивать себя после развода.
Полина сообщила, что стоимость резидентства в клубе составляла 169 тысяч рублей в год. Однако она не раскрыла, какой доход приносит ей клуб. Многодетная мама подчеркнула, что ей удалось добиться финансовой независимости.