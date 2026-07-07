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Полина Диброва закрыла свой клуб рублевских жен. Об этом она объявила в социальных сетях.Модель устроила вечеринку в стиле хиппи, чтобы отметить закрытие клубного сезона 2025–2026 годов. Вечеринка была организована для участниц клуба.- Переворачиваю страницу и иду дальше. Мои люди, мои девочки навсегда со мной, скоро будет вспышка! Последние полгода я работаю с командой над новым проектом и совсем скоро презентую его, - рассказала звездная ростовчанка.Клуб существовал восемь лет. После развода с Дмитрием Дибровым Полина сохранила право использовать его фамилию в своём бизнесе. Телеведущий объяснил это решение заботой о детях. Вероятно, закрытие клуба связано с намерением модели начать новую жизнь.Создание клуба стало важным делом для Полины. Кроме того, он приносил ей неплохой доход, что позволило ей обеспечивать себя после развода.Полина сообщила, что стоимость резидентства в клубе составляла 169 тысяч рублей в год. Однако она не раскрыла, какой доход приносит ей клуб. Многодетная мама подчеркнула, что ей удалось добиться финансовой независимости.