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Полина Диброва шокировала прощальным словом в шоу «Мастер игры». Накануне вышел шестой выпуск шоу.В рамках нового испытания участников нарядили в костюмы императоров, императриц, графинь и графов. Затем командам нужно было что-то изменить в образах, после чего соперники должны были угадать, какие именно изменения были внесены.Против Полины Дибровой в этом выпуске проголосовали 10 участников. Она отметила, что в жизни является светлым человеком, а для участия в игре решила примерить образ более тёмного персонажа.Прощаясь с другими участниками реалити, Полина вновь намекнула своему возлюбленному о желании получить заветное кольцо.– Мы не выбираем роли, которые нам отводит судьба. Но мы должны всегда помнить, что всё может измениться в один момент. Жена может стать любовницей, а любовница — законной женой, — сказала Полина Диброва.Ранее Роман Товстик приезжал в Ростов, чтобы познакомиться с семьёй Полины Дибровой. По словам модели, для нее это важный шаг в отношениях.