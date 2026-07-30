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Полина Диброва сбежала со съёмок шоу «Погоня». Во втором выпуске программы был введён командный формат. Участники первого сезона (с красными нашивками) соревновались с новичками (с синими нашивками) на территории ВДНХ. Однако, когда игра началась, Полина Диброва решила не участвовать в соревновании и уйти.«Я приняла решение прямо сейчас. Мне, конечно, нравится, когда меня преследуют красивые мужчины, но не ночью и не в парке», — заявила экс-жена Дмитрия Диброва.Команда новичков была удивлена, почему модель покинула их в такой момент. Ведущий Олег Гаас лично снял с Дибровой ленту, назвав это «историческим моментом».Позже Полина Диброва призналась, что испугалась и не была готова выходить из зоны комфорта. Однако зрители и подписчики в комментариях выразили недоумение по поводу её прихода и последующего ухода, оставив комментарии: «Совсем неинтересна, зачем её приглашают?», «Мне кажется, она платит, чтобы её везде приглашали», «Зачем было приходить? Взяли бы вместо нее другого участника», «Ходит себя пиарит и сваливает», «Светить лицом зачем? Сиди дома», - написали подписчики.