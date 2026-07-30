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Полина Диброва сбежала со съёмок шоу «Погоня»

Полина Диброва сбежала со съёмок шоу «Погоня»

Полина Диброва сбежала со съёмок шоу «Погоня». Во втором выпуске программы был введён командный формат. Участники первого сезона (с красными нашивками) соревновались с новичками (с синими нашивками) на территории ВДНХ. Однако, когда игра началась, Полина Диброва решила не участвовать в соревновании и уйти.

«Я приняла решение прямо сейчас. Мне, конечно, нравится, когда меня преследуют красивые мужчины, но не ночью и не в парке», — заявила экс-жена Дмитрия Диброва.

Команда новичков была удивлена, почему модель покинула их в такой момент. Ведущий Олег Гаас лично снял с Дибровой ленту, назвав это «историческим моментом».

Позже Полина Диброва призналась, что испугалась и не была готова выходить из зоны комфорта. Однако зрители и подписчики в комментариях выразили недоумение по поводу её прихода и последующего ухода, оставив комментарии: «Совсем неинтересна, зачем её приглашают?», «Мне кажется, она платит, чтобы её везде приглашали», «Зачем было приходить? Взяли бы вместо нее другого участника», «Ходит себя пиарит и сваливает», «Светить лицом зачем? Сиди дома», - написали подписчики.
Фото: соцсети
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