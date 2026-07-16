Полина Диброва опубликовала фото из детства в свой день рождения

Фото: СоцСети

Ростовчанка Полина Диброва разместила фото из детства в свой день рождения. Снимки она опубликовала 16 июля в соцсетях.Женщина празднует свой 37-летний день рождения. В честь праздника Диброва разместила пару забавных детских фото. Она улыбается на камеру, позирует для школьного альбома и проводит время с родственниками. Праздник она отмечает в кругу семьи.- С днем рождения меня! Мой день в кругу семьи. Спасибо, друзья, за поздравления! - пишет Диброва.Полина Диброва – родилась и выросла в Ростове-на-Дону. В молодости она часто участвовала в конкурсах красоты. На одном из них она познакомилась с телеведущим Дмитрием Дибровым. Он сидел в жюри. Пара поженилась, и в браке у них родились трое детей. В сентябре 2025 года союз распался.