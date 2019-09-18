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Пропавшая школьница из Краснодара нашлась живой

Пропавшая школьница из Краснодара нашлась живой
Пропавшую школьницу из Краснодара нашли живой. Она была в гостях у друга за четыре тысячи километров от дома.

Как сообщили в ГУ МВД Краснодарского края, 15-летняя Светлана М. уехала к своему другу из столицы Кубани, который временно находится в Томске. Чтобы навестить приятеля, несовершеннолетняя преодолела путь в четыре тысячи километров.

После исчезновения 14 сентября школьница была объявлена в розыск. Полицейские зафиксировали сигнал её телефона в Ростове, поэтому предполагали, что она может находиться в Ростовской области. Однако вскоре девочку удалось разыскать в совершенно ином месте.

В настоящее время несовершеннолетняя находится дома, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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