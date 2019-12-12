Полеты «Боингов-737» возобновят в следующем году весной



Лайнеры авиакомпании Boeing 737 MAX в США снова начнут летать весной 2020 года. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на газету The Wall Street Journal.



В марте-апреле Федеральное авиационное управление (ФАУ) сертифицирует новое программное обеспечение и учебные курсы для пилотов. Благодаря этому полеты на Boeing 737 MAX могут возобновиться в скором времени. Сейчас авиакомпания пытается ускорить все процессы по запуску лайнеров в работу.



Напомним, авиакомпания получила нехорошую славу после двух авиакатастроф: в 2018 году - в Индонезии и в 2019 - в Эфиопии. Среди жертв трагедии – граждане 33 стран, в том числе трое россиян, двое из которых были семейной парой из Таганрога.