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Показатель зараженных COVID-19 в Ростовской области вырос до 6 551

Показатель зараженных COVID-19 в Ростовской области вырос до 6 551
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом продолжает расти. За сутки с 16 по 17 февраля он увеличился на четыре единицы и стал равен 6 551 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения опасной инфекции держится на прежней отметке - 1,3.

За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 4 369 человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили 279 472 жителя региона. Большинство инфицированных за последние несколько недель заболели штаммом «омикрон». Он практически вытеснил «дельту» - около 90% пациентов заразились новым видом коронавируса.

Увеличилось и количество смертей среди людей, болевших COVID-19. Опасный вирус забрал жизни 10 201 человека, сообщили в региональном правительстве. Из них девять скончались за минувшие сутки.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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