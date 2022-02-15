Показатель зараженных COVID-19 в Ростовской области вырос до 6 551

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом продолжает расти. За сутки с 16 по 17 февраля он увеличился на четыре единицы и стал равен 6 551 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения опасной инфекции держится на прежней отметке - 1,3.За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 4 369 человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили 279 472 жителя региона. Большинство инфицированных за последние несколько недель заболели штаммом «омикрон». Он практически вытеснил «дельту» - около 90% пациентов заразились новым видом коронавируса.Увеличилось и количество смертей среди людей, болевших COVID-19. Опасный вирус забрал жизни 10 201 человека, сообщили в региональном правительстве. Из них девять скончались за минувшие сутки.