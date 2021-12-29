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Показатель заболевших коронавирусом в Ростовской области вырос до 4 699

Показатель заболевших коронавирусом в Ростовской области вырос до 4 699
Показатель зараженных COVID-19 в Ростовской области продолжает расти. По данным на 11 января, он достиг 4 699 на 100 тысяч населения. Не уменьшается и коэффициент распространения коронавируса. За прошедшие сутки он подскочил до 0,76.

В регионе число заболевших опасной инфекцией пополнили 358 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 197 474 жителей региона. Большинство из них уже выздоровели.

Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, вирус забрал жизни 9 817 человек. В основном это люди пенсионного и предпенсионного возрастов. За минувшие сутки не стало 18 человек. Все они страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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