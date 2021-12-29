Показатель заболевших коронавирусом в Ростовской области вырос до 4 699

Фото: Алексей Бойко.

Показатель зараженных COVID-19 в Ростовской области продолжает расти. По данным на 11 января, он достиг 4 699 на 100 тысяч населения. Не уменьшается и коэффициент распространения коронавируса. За прошедшие сутки он подскочил до 0,76.В регионе число заболевших опасной инфекцией пополнили 358 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 197 474 жителей региона. Большинство из них уже выздоровели.Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, вирус забрал жизни 9 817 человек. В основном это люди пенсионного и предпенсионного возрастов. За минувшие сутки не стало 18 человек. Все они страдали различными хроническими заболеваниями.