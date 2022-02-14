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Показатель заболевших коронавирусом на Дону за неделю подскочил на 610 единиц

Показатель заболевших коронавирусом на Дону за неделю подскочил на 610 единиц
В Ростовской области за шесть дней показатель заболевших коронаврусом увеличился на 610 единиц. По данным на 16 февраля, он составляет 6 547 на 100 тысяч населения. Последний раз в региональном правительстве публиковали информацию о нем 10 февраля. Тогда он был равен 5 937. Коэффициент распространения опасной инфекции сохраняет значение предыдущего дня - 1,3.

Число зараженных продолжает расти. За последние сутки диагноз подтвердился у 4 224 человек. Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 275 103 жителя региона.

Более 75% инфицированных уже побороли коронавирус. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. От тяжелых последствий болезни скончались 10 192 человека.
Фото: Rostov.ru.
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Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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