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Показатель заболевших коронавирусом на Дону вырос до 5 755

Показатель заболевших коронавирусом на Дону вырос до 5 755
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом подскочил на 79 единиц. По данным на 8 февраля, он равен 5 755 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции, наоборот, начал снижаться. Теперь он оказался на отметке 2,2.

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 3 312 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 241 842 жителя региона. Последнее время большинство людей заражаются штаммом «омикрон». Он намного быстрее распространяется, чем предыдущие разновидности вируса.

Растет и число умерших. За последние 24 часа инфекция забрала жизни 16 жителей региона. Не стало 11 женщин в возрасте от 47 до 87 лет и пятерых мужчин - от 69 до 87 лет. В областном правительстве отметили, что все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: istokphoto.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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