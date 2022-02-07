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Показатель заболевших COVID-19 в Ростовской области вырос до 5 840

Показатель заболевших COVID-19 в Ростовской области вырос до 5 840
В Ростовской области продолжает расти показатель заболевших коронавирусом. За сутки с 8 по 9 февраля он подскочил на 85 единиц и стал равен 5 840 на 100 тысяч населения. Увеличилось и число инфицированных. Диагноз подтвердился у 3 571 жителя донского региона. Тем не менее коэффициент распространения становится все меньше. Теперь он достиг отметки 1,9.

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 245 413 человек. По информации регионального правительства, большинство из них уже выздоровело. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Опасная инфекция забрала жизни 10 116 человек. Среди них 12 скончались за прошедшие сутки. Это девять женщин в возрасте от 60 лет до 91 года и трое мужчин - от 77 до 92 лет.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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