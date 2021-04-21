Показатель заболевших COVID-19 в Ростовской области вырос до 2 056\

В Ростовской области показатель инфицированных коронавирусом продолжает расти. По данным на 23 апреля, он увеличился до 2 056. Коэффициент распространения COVID-19 остается на отметке 0,99.За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 238 жителей региона. В основном это люди в возрасте от 46 до 65 лет (85 человек). На втором месте по числу зараженных оказалась молодежь от 18 до 45 лет - 69 дончан. Среди пенсионеров от 66 до 79 лет вирус подхватили 48 человек и 13 - старше 80 лет. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили 23 ребенка.Всего за период пандемии коронавирусом заболели 86 339 человек. Среди них 3 987 скончались от осложнений, которые вызвал COVID-19. По информации областного правительства, за последние сутки скончались семь женщин в возрасте от 62 до 84 лет и восемь мужчин от 58 лет до 81 года. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.