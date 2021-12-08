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Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области составил 4 333

Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области составил 4 333
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом подскочил до 4 333 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции при этом остался на прежнем уровне. По данным на 10 декабря, он держится на единице.

За последние сутки диагноз подтвердился у 654 жителей донского региона. Всего с начала пандемии пациентами с COVID-19 стали 182 064 человека. По числу зараженных область занимает восьмое место в России, а по смертям от коронавируса - шестое. Всего пару месяцев назад регион держался едва ли не в тройке лидирующих субъектов. При этом ни количество случаев летального исхода, ни прирост заболевших на Дону не снизился. Вероятно, в других субъектах ситуация еще напряженнее.

Всего за период пандемии коронавирус подхватили почти 10 миллионов человек (9,96). Из них более 287 тысяч не смогли побороть опасную инфекцию.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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