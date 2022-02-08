Показатель заболеваемости увеличился до 5 937 в Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области снова увеличился показатель заболевших коронавирусом. По данным на 10 февраля, он равен 5 937 на 100 тысяч населения. За последние сутки его значение подскочило сразу на 97 единиц.Растет и число зараженных. По информации областного правительства, за минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 4 067 человек. С начала пандемии прирост новых пациентов с COVID-19 впервые перевалил за четыре тысячи. При этом коэффициент распространения вируса, как ни странно, уменьшается. Он снизился до отметки 1,68.Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 249 480 человек. Большинство из них уже выздоровели, но медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. COVID-19 забрал жизни 10 130 человек.