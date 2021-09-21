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Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области достиг 3 219

Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области достиг 3 219
В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости COVID-19. За сутки с 22 по 23 сентября он вырос на 11 единиц и стал равен 3 219 на 100 тысяч населения.

Не уменьшается и количество людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус». За минувшие сутки инфекцию подхватили 469 человек. Всего с начала пандемии пациентами с COVID-19 стали 135 235 жителей донского региона.

Патологоанатомы по-прежнему регистрируют десятки случаев летальных исходов среди людей, болевших коронавирусом. За период пандемии инфекция унесла жизни 6 616 человек. По информации областного правительства, 28 из них скончались за минувшие сутки. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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