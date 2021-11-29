Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону вырос до 4 193

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Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. За сутки с 30 ноября по 1 декабря он достиг 4 193 на 100 тысяч населения.Увеличилось и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 650 жителей региона. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 176 194 человека. Большинство из них переболели в легкой форме, а некоторые - и вовсе бессимптомно. Однако, оказалось немало людей, которые перенесли заболевание тяжело.По информации регионального правительства, опасный вирус побороли уже более 150 тысяч человек. К сожалению, медикам не всегда удается спасти пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 33 человек. Всего с начала пандемии скончались 8 762 человека, болевших коронавирусом.