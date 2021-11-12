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Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 3 945

Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 3 945
В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. По данным на 15 ноября, он вырос на 15 единиц и стал равным 3 945 на 100 тысяч населения.

Растет и количество инфицированных. С начала пандемии COVID-19 подхватили 165 806 жителей донского региона. Из них 652 человека подхватили вирус за минувшие сутки. Большинство зараженных составляет молодежь в возрасте от 18 до 45 лет. Увеличилось и число смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За последние 24 часа вирус забрал жизни 32 человек, а общее количество умерших достигло 8 176.

Эпидситуация на Дону остается напряженной. Локдаун уже не действует, однако часть ограничительных мер осталась. Это масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, а также обслуживание в заведениях общепита по предъявлению QR-кода.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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