Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 3 945

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. По данным на 15 ноября, он вырос на 15 единиц и стал равным 3 945 на 100 тысяч населения.Растет и количество инфицированных. С начала пандемии COVID-19 подхватили 165 806 жителей донского региона. Из них 652 человека подхватили вирус за минувшие сутки. Большинство зараженных составляет молодежь в возрасте от 18 до 45 лет. Увеличилось и число смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За последние 24 часа вирус забрал жизни 32 человек, а общее количество умерших достигло 8 176.Эпидситуация на Дону остается напряженной. Локдаун уже не действует, однако часть ограничительных мер осталась. Это масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, а также обслуживание в заведениях общепита по предъявлению QR-кода.