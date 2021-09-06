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Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 3 053

Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 3 053
В Ростовской области увеличилось число инфицированных COVID-19. За сутки с 7 по 8 сентября медики выявили 471 случай заражения, а общее количество достигло 128 224. Вместе с этим вырос и показатель заболеваемости опасным вирусом. За минувшие сутки он подскочил на 13 единиц и стал равен 3 053 на 100 тысяч жителей донского региона.

Коэффициент распространения коронавируса остается на значении 0,98. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить одного здорового. Если показатель останется на этом уровне длительное время, в Ростовской области могут ослабить еще часть карантинных мер.

Напомним, в начале сентября на Дону увеличили допустимую вместимость в кинозалах и театрах до 50%. Однако справка об антителах или QR-код по-прежнему нужны для их посещения.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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